Soykırımcıların gözlerinin içine bakıp söyledi! Dışişleri Bakanı Tajani: İtalya'nın pozisyonu nettir; iki halk ve iki devlet

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ve İsrailli mevkidaşı Gideon Saar, Aşdod Limanı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.



Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarıyla geçen yıl başlattıkları "Food For Gaza (Gazze için Gıda)" kampanyası çerçevesinde Gazze'ye yardım götüren gemilerle Aşdod Limanı'na gelen Tajani, yeni doğacak Filistin devletinin İsrail tarafından tanınması gerektiğinin ve iki devletli çözüm dışındaki hareketlerin yanlış olacağının altını çizdi.

İsrail Gazze'de tarihi mirası da hedef aldı! Arkeolojik alanlar büyük zarar gördü Tajani, Gazze'de ateşkesin devam etmesinin önemine işaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise ülkesinin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e tehdit olmasını önlemek" şeklinde 3 hedefleri olduğunu ve hedeflerinden ödün vermeyeceklerini iddia etti.