İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden hava saldırılarında son 24 saatteki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin yaralandığı; Güney ilinde ise 14 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ise 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarında da 25 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Cebeli Lübnan bölgesini de havadan hedef aldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD İLE İSRAİL ARASINDA 'ATEŞKES' ÇATLAĞI



Beyaz Saray, 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi açıklamasının ardından buna sıcak bakmadığını ilan eden İsrail tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve eğer dün İsrail'den olumlu dönüş almasalardı ortak açıklamayı bu şekilde yayımlamayacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kirby, dün ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin (AB) imza koyduğu ortak ateşkes çağrısı açıklamasından önce İsrail'in bundan haberi ve bilgisinin olduğunu vurguladı.

"Dün akşamki açıklamayla ilgili İsrailli muhataplarımızla aktif görüşmelerimiz sürüyor." diyen Kirby, topyekun bir savaşın bölgede hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve bu yüzden İsrail-Hizbullah gerginliğinin daha fazla büyümeden sönümlenmesini istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması önerisine sıcak bakmadığı ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam edeceklerini beyan eden açıklamalarının, dünkü ortak açıklamanın tam zıddı olup olmadığı yönündeki birçok soruya net yanıtlar vermekten kaçındı.

"Tek söyleyebileceğim şey, İsrailli dostlarımızla bu görüşmeler dün ortak açıklamadan önce de yapıldı, bugün de devam ediyor." şeklinde konuşan Kirby, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını kaydetti.

İsrail tarafından dün olumlu bir geri dönüş almış olmasalar dünkü ortak açıklamayı yayımlamayacaklarını vurgulayan Kirby, "Eğer üst düzey İsrailli yetkililerle dün yaptığımız görüşmelerden destek mesajı almasaydık (dünkü ortak açıklamayı) bu şekilde yayımlamazdık." dedi.

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise New York'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtmişti.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

04:10 Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının "tehlikeli tırmanışı" konusunda uyardı ve "küresel istikrarsızlığın tehlikelerinin bertaraf edilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ciddi bir reform iradesi sağlanması" çağrısında bulundu.

01:52 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısında bulunarak, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.

00:59 İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.

00:23 Beyaz Saray, 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi açıklamasının ardından buna sıcak bakmadığını ilan eden İsrail tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve eğer dün İsrail'den olumlu dönüş almasalardı ortak açıklamayı bu şekilde yayımlamayacaklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 748 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana, füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.