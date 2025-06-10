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Dünya

Soykırımcıya Gazze talimatı! Trump: Saldırıları bitir

İsrail Başbakanı Netanyahu ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 'hemen' sona erdirmesini istediği iddia edildi.

AA10 Haziran 2025 Salı 22:17 - Güncelleme:
Soykırımcıya Gazze talimatı! Trump: Saldırıları bitir
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını talep etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesini isteyen Trump'ın Netanyahu'ya "Bunu bitir." dediği aktarıldı.

Trump'ın, savaşın sona erdirilmesinin İran ve Suudi Arabistan ile müzakerelere yardımcı olacağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Netanyahu'ya İran'a saldırı konusunda da uyarılarda bulunan Trump'ın, İsrail Başbakanı'na İran'a saldırı seçeneğini gündeminden çıkarmasını söylediği ifade edildi.

Ayrıca ABD Başkanı'nın müzakerelerin başarısız olması durumunda "askeri saldırı" seçeneğine de yeşil ışık yakmadığına dikkati çekildi.

NETANYAHU, MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yayınladığı video mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun, konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı yaptığı bildirilmişti.

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