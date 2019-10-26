Soykırımı savundu: Fransız olmak budur
Müslüman dünyasına ve göçmenlere duyduğu nefreti dile getirerek Fransa’nın gündemine oturan gazeteci Eric Zemmour, ırkçı söylemini CNEWS televizyonunda yineledi.
1841’de Fransa’nın Cezayir’de Müslümanlara ve Yahudilere yaptığı katliamı savunan Zemmour, “Fransız olmak budur, ben bugün katliamı yapan General Bugeaud’nun yanındayım” dedi. Sosyal ağlarda paylaşılan kesit büyük tepki toplarken bu demecin dile getirildiği kanalın karartılması için Fransa’nın radyo televizyon üst kurulu (CSA) göreve çağrıldı. Zemmour, geçen sene bir yayında İslam ve Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle CNEWS’ten kovulmuştu. Reytingi yüksek bir ismi baskılar nedeniyle görevden alan kanal, gündem değişince yeniden Zemmou’la anlaşmıştı.
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