Dünya

Soykırımla beraber fırtına ile de mücadele ediyorlar: Gazze'de bir günde binden fazla yardım çağrısı

Şiddetli yağışlar nedeniyle çadırları sular altında kalan yerinden edilmiş Filistinlilerden bir günde 1000'den fazla yardım çağrısı alındı. Gazze'de soğuk hava ve fırtına, barınma krizi yaşayan binlerce kişiyi daha büyük bir felaketle karşı karşıya bıraktı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Gazze'de soğuk havalarla birlikte süren şiddetli yağmurun cuma akşamına kadar devam etmesi beklenirken, yerinden edilen binlerce Filistinlinin çadırları kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana fırtına nedeniyle çadırları sular altında kalan yerinden edilmiş kişilerden 1000'den fazla yardım çağrısı aldık." dedi.

Basal, Gazze'yi etkileyen soğuk hava ve yağışların yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bölgelerdeki su seviyesini 1 metreden fazla yükselttiğine dikkati çekti.

Gazze'deki hava muhalefetine işaret eden Basal, "Sabahkinden daha şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle önümüzdeki saatler sığınaklarda kalan yerinden edilmiş kişiler için zor geçecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in evini yıktığı Filistinliler için "asgari düzeyde koruma sağlayacak konteyner evler" getirilmesi ve önlemler alınması çağrısında bulunan Basal, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının 2 yıldır soğukta yağmurdan, sıcakta ise güneşten zarar gördüğünü kaydetti.

İsrail'in sıkı ablukası ve temel ihtiyaçların zor bulunmasının yanı sıra kış mevsiminin de gelmesiyle Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, hasarlı çadırlarda son derece zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Popüler Haberler
