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'Söylenen sözlerin hiçbirine itibar etmeyeceğiz.'

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkedeki yargılamalara 'siyasi şaibe' bulaşmaması yönündeki eleştirilerine karşılık, 'Söylenen sözlerin hiçbirine itibar etmeyeceğiz.' dedi.

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İran devlet medyasındaki haberlere göre, Kum kentindeki bir programda konuşan Reisi, Cumurbaşkanı Ruhani'nin yargıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi.

Ülkede birinin yolsuzluk yapması durumunda Yargı Erki'nin buna kayıtsız kalamayacağını dile getiren Reisi, hakimlerin normal dosyaları incelediğinde kimseden ses çıkmadığını ancak "servet ya da kudret" ile bağlantılı kişilerin davaları ele aldıklarında itiraz seslerinin yükseldiğini savundu.

İran'da bankacılık yapısı ve para politikaları ile yolsuzluk üreten yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Reisi, "Servet ve kudret ile bağlantılı kişilerin dosyaları hakimlerin önüne geldiğinde birileri bunun siyasi olduğunu, bir tarafın hedef alındığını ve işin içinde başka amaçlar olduğunu söylüyor. Hakimlerimiz bu sözlere aşinadır ve önlerine gelen dosyaları da adil bir şekilde inceleyecektir. Söylenen sözlerin hiçbirine de itibar etmeyeceğiz." diye konuştu.

RUHANİ'NİN ELEŞTİRİLERİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı konuşmada, ülkedeki yargılamalara siyasi şaibe bulaşmaması gerektiğini belirterek, "Hiç kimse kılık-kıyafet, siyasi geçmişi, kavmi, mezhebi ve içinde bulunduğu siyasi cenaha göre yargılanmamalıdır." demişti.

Yargı Erki'nden uygulamalarını gözden geçirmesini isteyen Ruhani, "Halkımızın, falan şahıs filan siyasi akımla ilişkili olduğu için tutuklandığını düşüneceği işler yapmayalım. Eğer halkın zihninde böyle bir şüphe yer alırsa Yargı Erki yargılamada meşruiyetini kaybeder." görüşünü dile getirmişti.

İran'da son haftalarda yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa'nın üst düzey yöneticileri, otomobil satışlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Son olarak hafta başında İran Khodro Genel Müdürü Haşim Yekezare, görevden alınmış daha sonra tutuklanmıştı. Bunun dışında son haftalarda hükümete bağlı kurumlarda çalışan müdür ve yöneticilere yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları artmıştı.

Ruhani'nin özel kalem müdürü olarak atadığı, en küçük kardeşi Hüseyin Feridun da 2017'de "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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