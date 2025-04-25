Sözde 'güvenli bölge'de İsrail katliamı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, daha önce "güvenli bölge" ilan edilerek yüz binlerce insanın zorla göç ettirildiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesindeki Ebu Taime ailesine ait çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi şehit olurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

İSRAİL BİR TANK KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu ise 79'uncu taburda görevli bir tank komutanının dün Gazze'nin kuzeyinde öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aynı taburdan bir İsrailli subayın da ağır yaralandığı belirtilirken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

ŞEHİT SAYISI EN AZ 51 BİN 355'E YÜKSELMİŞTİ

Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, sivillere yönelik saldırılarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 355 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117 bin 248 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.56 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir ailenin yaşadığı çadıra düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

01.04 Fransa'nın başkenti Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'nin ana kampüsünde Filistin yanlısı oturma eylemi düzenlendi. Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen yüzlerce öğrenci, İsrail üniversiteleriyle kurumsal iş birliklerine son verilmesini talep ederek, bu kurumları Gazze'deki askeri operasyonlara ortak olmakla suçladı.

01.03 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ABD'nin Gazze'ye yardımların engellenmesini desteklediği yönündeki açıklamalarına katılmadığını belirtti.

00.44 Fransa'da savcılık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılanan siyaset bilimci François Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.

00.15 Fas'ta onlarca doktor, hemşire ve sağlık çalışanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık personeline yönelik saldırılarını kınamak ve onların korunmasını talep etmek için Kazablanka'da gösteri düzenledi.

00.00 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünyanın gözleri önünde Batı'nın en yeni silahlarını kullanarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı modern çağın en korkunç katliamlarından birini yürüttüğünü belirtti.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 355'e, yaralıların sayısının da 117 bin 248'e yükseldi.