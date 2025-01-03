Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'ye geçtiğimiz hafta silah sevkıyatı yapan ABD, şimdi de Ayn el Arab bölgesinde askeri üs inşa etmeye başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'yi Münbiç ve Deyrizor'dan temizleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) teröristlerin işgali altındaki Ayn El Arab bölgesine operasyon hazırlığına başladı. SMO'nun operasyon hazırlığı üzerine terör örgütünün Suriye uzantısı, ABD'den yardım istedi.

Beton bloklar ABD bayraklı TIR'larla taşındı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trum'un "Suriye'de işimiz yok" açıklamasına rağmen Pentagon, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımları en üst seviyeye çıkardı. ABD'ye ait beton bariyerler taşıyan 13 TIR, Ayn el Arab bölgesine intikal etti.

IRAK'TAKİ ÜSTEN TAŞINDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD güçlerinin Irak'taki bir askeri üssü boşalttığı ve buradaki beton bariyerler ile malzemelerin Ayn el Arab'a taşındığı öğrenildi.

Bölgeden gelen görüntülerde ABD'nin beton blokların gelmesiyle Ayn el Arab'ın merkezinde üs inşasına apar topar başladığı görüldü. 30-31 Aralık'ta Suriye'deki ABD güçlerine ait çok sayıda Bradley Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Ayn el Arab'a sevk edilmişti. ABD, son sevkıyatlarda terör örgütüne hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar da verdi.

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