ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep'in bazı bölgelerindeki PKK/YPG'lileri güvenli bölgelere tahliye etmeye çalışıyor.

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de Esed rejiminin kendilerine alan açmaya çalıştığını şu sözlerle itiraf etti:

Güçlerimiz Halep, Tel Rıfat ve Şahba'da savunma yapmaya çalıştı. Suriye Milli Ordusu'nun saldırıları, doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridoru kesti.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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