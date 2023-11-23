Sözde müttefik yine şaşırtmadı! ABD'den teröriste hava savunma sistemi eğitimi

Dünya, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma odaklanmışken, Tel Aviv'e koşulsuz destek sağlayan ABD, sessiz sedasız SDG'yi eğitmeye başladı.

ABD'li askeri yetkililer, PKK uzantısı PYD'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi eğitimine aldı.

Söz konusu eğitim kapsamında ABD'nin SDG'ye hava savunma sistemi silahları da sağladığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgiye göre ABD'nin 80 kişilik terörist grubuna İHA ve SİHA saldırılarını önlemeye yönelik orta boy "Avenger-THAAD" hava savunma sistemi eğitimi verildiği öğrenildi.

Eğitimden geçirilecek SDG'lilerin bölgenin değişik noktalarına konuşlandırılan hava savunma araçlarını yakın zamanda kullanacağı ifade ediliyor.

Sistemin İran bağlantılı grupların saldırılarına karşı kullanılacağı iddia edilse de TSK'nın da bölgede hava araçları ile gözlem ve operasyon yapması dikkatleri bu yöne çekti.

Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin de içinde yer aldığı SDG ile ilişkilerine son verilmesi yönünde yaptığı çağrılara kulak tıkayan ABD, bölgeye yönelik ağır silah ve asker sevkıyatını da aralıksız sürdürüyor.

Bölgede hava saldırılarına karşı kapsamlı önlemler için de düğmeye basıldığı öğrenildi.

ÜSLERE SALDIRI BAHANESİ

ABD güçleri, bu eylemlerine gerekçe olarak, İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "İslami Direniş" adlı grup tarafından yapılan saldırıları gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 61 kez saldırı düzenlendiği, saldırılarda 58 askerin yaralandığı belirtildi.