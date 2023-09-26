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Dünya

S&P: ABD'nin ekonomik büyümesi trendin altına düşecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl muhtemelen trendin altına düşeceğini bildirdi.

AA26 Eylül 2023 Salı 21:44 - Güncelleme:
S&P: ABD'nin ekonomik büyümesi trendin altına düşecek
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha uzun sürecek yüksek faiz oranları, resesyon olasılığı ve enflasyonun uzun sürmesinin Kuzey Amerika'daki kredi koşullarının kötüleşebileceğini gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'de gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 70'ini oluşturan tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl muhtemelen trendin altına düşeceği kaydedildi.

Hanehalkı tasarruflarının fazlasının büyük ölçüde tükendiği, öğrenci kredisi ödemelerinin gelecek ay yeniden başlayacağı ve özellikle düşük gelirli Amerikalılar arasında yüksek faizli otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerindeki gecikmelerde artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, bu durumun harcamalarda daha keskin bir geri çekilmeye zemin hazırladığı, bunun da beklenenden daha derin bir yavaşlamaya veya resesyona yol açabileceği ve tüketiciye bağımlı pek çok sektörde gelir ve kar üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, Fed'in enflasyona karşı temkinli olmaya devam ettiği, çekirdek enflasyonun Fed'in "rahatlık seviyesinin" üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle bankanın en erken 2024 ortasına kadar politika faizini düşürmesinin beklenmediği kaydedildi.

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