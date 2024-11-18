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Dünya

Spirit Airlines, iflas koruma başvurusunda bulundu

ABD merkezli düşük maliyetli iş modelini benimseyen hava yolu şirketi Spirit Airlines, iflas koruma başvurusunda bulundu.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Spirit Airlines, iflas koruma başvurusunda bulundu
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Şirketten yapılan açıklamada, Spirit Airlines'ın, tahvil sahiplerinin büyük çoğunun desteğiyle kapsamlı bilanço yeniden yapılandırma planı çerçevesinde anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, yeniden yapılandırmayla şirketin borcunun azaltmasının, finansal esnekliğin artırılmasının, şirketin uzun vadeli başarıya hazırlanmasının ve yatırımların hızlandırılmasının beklendiği aktarıldı.

SÜREÇ BOYUNCA ŞİRKETİN OPERASYONLARI NORMAL ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Söz konusu anlaşmanın uygulamaya konulması için Spirit Airlines'ın New York'taki mahkemede ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında ilgili süreci başlattığı kaydedilen açıklamada, süreç boyunca şirketin operasyonlarının normal şekilde sürdürüleceği, yolcuların rezervasyon yapmaya devam edebileceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin süreçten 2025'in ilk çeyreğinde çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Spirit Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Ted Christie, konuya ilişkin açıklamasında, işlemlerin şirketin bilançosunu önemli ölçüde güçlendireceğini ve Spirit Airlines'ı geleceğe hazırlayacağını belirtti.

HİSSELERİ İŞLEME DURDURULDU

Öte yandan, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında yaptığı başvurunun ardından Spirit Airlines'ın New York Borsası'nda listelenen hisseleri işleme durduruldu. Spirit Airlines'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 90'nın üzerinde değer kaybetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Spirit Airlines'ın 2020 yılının başından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla zarar ettiği ve gelecek yıl toplam 1 milyar dolardan fazla borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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