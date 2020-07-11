AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:38

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılının temmuz ayında yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımının kimlik tespiti yapılan 9 kurbanı daha ebedi huzura kavuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılımın geçmiş yıllara kıyasla daha az olduğu cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları da katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 9 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında mezarlığa girişte insanların ateşi ölçüldü, dezenfeksiyon çadırı kuruldu.

Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu.



Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:



"Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27)."

- SREBRENİTSA'DA NE OLDU?



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.