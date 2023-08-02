Merkezce hazırlanan raporda, Mayıs 2022 ile Mayıs 2023 arasında yapılan araştırmalar doğrultusunda, ülkede 11 Temmuz 1995'te meydana gelen ve 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımının en büyük inkarcıları açıklandı.

Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'dan medya kuruluşları ve tanınmış kişilerin Srebrenitsa soykırımı hakkındaki inkar edici ve küçümseyici açıklamalarının ele alındığı raporda, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Sırp lider Milorad Dodik'in "soykırımın en büyük inkarcısı" olduğu ifade edildi.

Raporda, ilk sırada yer alan Dodik'in belirtilen tarihler arasında soykırımı 11 kez inkar ettiği ifade edilirken, Sırbistan'daki "Alo!" isimli haber portalının 9 kez soykırımı inkar eden paylaşımlarla 2. sırada, soykırımı 4 kez inkar eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in ise 6. sırada yer aldığı kaydedildi.

Belirtilen tarihler arasında soykırımın inkarının önceki 3 yıla göre azaldığına işaret edilen raporda, 2021'de soykırımın 681 kez inkar edildiği kaydedilirken bu sayının, 2022'de 240, 2023'de ise 90 olduğu belirtildi.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı bu yıl 11 Temmuz'da yapılan törenlerin ardından 6 bin 751'e yükseldi.