Sri Lanka Meclis Başkanı Jayasuriya: Bir an önce toplanmalı

Jayasuriya, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın, Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alması üzerine başlayan siyasi krizin çözümü için parlamentonun derhal toplanmaması halinde çıkabilecek şiddet olaylarına karşı uyardı.

Sirisena'ya milletvekillerini bir araya getirme çağrısında bulunduğunu ifade eden Jayasuriya, "Bazıları bu meseleyi sokaklarda çözmeye çalışıyor. Eğer böyle giderse, katliam yaşanabilir." dedi.

Diğer yandan, parlamentoda çoğunluğa sahip olduğunu söyleyen Wickremesinghe da "Parlamento, kimin çoğunluğa sahip olduğuna karar verebilir ve hepimiz ona uyarız. Şu an bir boşluk ve anayasal kriz var. İşte bu yüzden parlamentonun toplanmasının istiyoruz." diye konuştu.

Jayasuriya, dün, Sirisena'ya yazdığı mektupta, parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasının "arzu edilmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulunarak görevden alınan Wickremesinghe'ye güvenoyu fırsatı tanınmasını talep etmişti.

Siyasi kriz

Devlet Başkanı Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de, parlamento çalışmalarını gelecek ayın 16'sına kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın dün bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Ranatunga'nun, dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alındığı kaydedildi.