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Sri Lanka Parlamentosu 5 Kasım'da yeniden açılacak

Sri Lanka'nın yeni atanan Başbakanı Mahinda Rajapaksa parlamentonun 5 Kasım'da yeniden açılacağını açıkladı.

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Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın yeni atanan Başbakanı Mahinda Rajapaksa yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın meclisi 5 Kasım'da yeniden açılacağını söyledi.
 
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden almıştı. Başbakan Wickremesinghe anayasaya göre hala başbakan olduğunu belirtirken, Sirisena eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevine atamıştı. Görevden alınan Başbakan Wickremesinghe'nin koruma sayısı azaltılırken devlete ait medya kurumlarının genel müdürleri de değiştirilmişti.
 

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