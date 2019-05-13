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Sri Lanka polisinden yeni sokağa çıkma yasağı

Sri Lanka polisi, ülkede yaşanan saldırılardan haftalar sonra kuzeybatı bölgesinde yeni sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Yasak yerel saatle yarın sabah 04.00'a kadar sürecek.

  • İHA
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Sri Lanka polis sözcüsü, kilise ve otellere gerçekleştirilen saldırılardan birkaç hafta sonra kuzeybatıdaki Rasnayakapura ve Kobeigane polis bölgelerinde sokağa yeni çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Yasak yerel saatle yarın sabah 04.00'a kadar sürecek.
 
Hükümetten günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Facebook, WhatsApp ve Viber gibi bazı sosyal medya platformlarının yeniden engellendiği duyuruldu.
 
Sri Lanka'da 21 Nisan'da Colombo, Negombo ve Batticaloa'daki otel ve kiliseler hedef alınarak gerçekleştirilen saldırıda 253 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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