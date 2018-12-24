Sri Lanka'da etkili olan sellerden en az 60 bin kişi etkilendi

Şinhua'nın haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi yaptığı açıklamada, özellikle Mullaitivu, Kilinochchi, Mannar, Vavuniya ve Jaffna bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan en az 11 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

En az 60 bin kişinin etkilendiği seller nedeniyle yardım ekiplerin bu bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde çok sayıda evin hasar gördüğü, bazı yolların ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Sri Lanka'da en kötü sel felaketi olarak nitelendirilen 2003'teki sel ve heyelanlarda 250 kişi ölmüş, 10 bin ev harap olmuştu.