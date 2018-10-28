Sri Lanka'da Devlet Başkanı başbakanı görevden aldı

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, başbakanı görevinden, kendisine yönelik bir suikast planına kabineden bir bakanın adının karıştığı iddiaları üzerine aldığını duyurdu - Görevden alınan başkakanın hükümetinde petrol bakanlığı yapan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girmesini protesto eden gruptan 1 kişi öldü

Devlet Başkanı Sirisena, televizyondan yayınlanan açıklamasında, müfettişlerce sorgulanan bir kişinin, kendisine yönelik suikast planı iddiası kapsamında, bir bakanının adını verdiğini söyledi.

Sirisena, bu şartlar altında kendisi için tek seçeneğin, Wickremesinghe'i başbakanlık görevinden alarak, yerine geçmesi ve yeni bir hükümet kurması için eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı davet etmek olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgide saklı kalmış bazı detaylar olduğunu vurgulayan Sirisena, "Bilgiyi veren kişi, kabineden bir bakanın, bana yönelik suikast planıyla alakası olduğuna ilişkin açıklamada bulundu." dedi.

Sirisena, söz konusu bakanının adını açıklamadı.

Petrol Bakanlığı'nda kalabalığa ateş açıldı

Öte yandan polis kaynakları, görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Colombo Ulusal Hastanesi sözcülerinden Pushpa Soyza, Petrol Bakanlığında açılan ateş sonrası hastaneye yaralı 3 kişi getirildiğini, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından koruma görevlisinin tutuklandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Sirisena, 26 Ekim'de Başbakan Wickremesinghe'yi görevden almasının ardından dün, parlamento çalışmalarını 16 Kasım'a kadar ertelemişti.

Meclis Başkanı Jayasuriya, Sirisena'ya yazdığı mektupta, parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasının "arzu edilmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısı yaparak görevden alınan Wickremesinghe'ye güvenoyu fırsatı tanınmasını talep etmişti.

Suikast iddiası

Sirinesa, bu ay içinde, bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine, kendisine yönelik bir suikast planı olduğu bilgisini aldığını ve bunun arkasında Hint istihbaratının bulunduğu söylemişti.

İddiaların basına sızmasının ardından Hindistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iddiaların "tamamıyla temelsiz ve yalan" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, iddiaların, iki lider arasında güvensizlik yaratarak komşu ülkeler arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan "sinsi ve art niyetli bir girişim" olduğu kaydedilmişti.

Devlet Başkanı Sirisena da sözlerinin yanlış alıntılandığını ve çarpıtıldığını, suikast girişimiyle ilgili konuşmada Hint gizli servislerini ve Başbakan Narendra Modi'yi suçlayan bir ifade kullanmadığını ifade etmiş ve basına yansıyan iddiaları derhal yalanladığı için Modi'ye teşekkür etmişti.

Öte yandan iddiaların Sri Lanka'da Devlet Başkanı Sirisena ile Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki anlaşmazlık ve çekişmelerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü.