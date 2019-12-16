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Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı.

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Sri Lanka Başsavcılığı, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.

Francis tutuklanırken, İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka vatandaşı Gania Banister Francis, 25 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini bildirmiş, Francis, ifade vermek için Sri Lanka Cezai Soruşturma Dairesine çağrılmış, sağlık taramasından ve psikiyatrik incelemeden geçirilmişti.

Kolombo yönetimi, Büyükelçiliğin Francis ve ailesini İsviçre'ye götürme talebini de reddetmişti.

Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan Sri Lankalı polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.

Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.

Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

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