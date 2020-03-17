Sri Lanka'da koronavirüs tedbiri: 3 gün tatil ilan edildi

AA 17 Mart 2020 Salı 14:20 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:20

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla 3 gün tatil edildiğini duyurdu.

Rajapaksa, söz konusu tatilin halk arasındaki fiziksel temasın en aza indirilmesi ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edildiğini belirtti.

Halka evde kalarak ve kişisel mesafeyi koruyarak bu tedbirlere destek olma çağrısında bulunan Rajapaksa, cezaevi ziyaretlerinin de geçici durdurulduğunu ifade etti.

Sunday Times'ın haberinde, seçim kurulu gibi bazı kamu kurumlarının bu kapsama alınmadığı ve mahkemelerin sadece acil davalara bakacağı kaydedildi.

Sri Lanka'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 29 olarak açıklanmıştı.



- GÜNEY KORE YENİ TİP KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALIYOR



Güney Kore'de Kovid-19'la mücadele kapsamında okulların açılması üçüncü kez ertelendi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Sağlık Bakanlığı basın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, çocuk bakım merkezlerinden liseye kadar olan tüm eğitim kurumlarının açılacağı tarih 6 Nisan'a ertelendi.

Diğer yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, perşembeden itibaren yurt dışından gelenlerin "özel giriş prosedürleri"ne tabi tutulacağını açıkladı.

Ayrıca, Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) verilerine göre, Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış son günlerde yavaşladı. Ülkede 3 gündür yeni tespit edilen vaka sayısı çift hanede seyrediyor.

Güney Kore'de 81 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Kovid-19, 8 bin 320 kişide görüldü.

Dünya genelinde, 7 bin 174 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 182 bin 742 kişide tespit edildi.