Sri Lanka'da saldırı olacağına dair ihbar alınmış

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, 2'si Türk 290 kişinin öldüğü ve 500 kişinin yaralandığı otel ve kilise saldırılar öncesinde ihbar aldıklarını belirterek, bir belge paylaştı. Fernando, “İstihbarat subayları bu uyarının farkındaydı. Bu uyarının neden göz ardı edildiğine dair ciddi eylemlerde bulunulması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Fernando’nun paylaştığı belgede, "Bir dış istihbarat teşkilatının, Sri Lanka’daki radikal Müslüman grup olan Ulusal Thowheeth Jama'ath’ın (NTJ) Hindistan'ın Colombo'daki yüksek komisyonunun yanı sıra önde gelen kiliseleri hedef alan intihar saldırıları yapmayı planlıyor" ifadeleri yer alıyor.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de olası bir saldırı hakkında önceden bilgi verildiğini kabul etti. Ancak gazetecilere bu endişelerin bakanlara aktarılmadığını itiraf etti.

Polis şefi Pujuth Jayasundara da 10 gün önce radikal İslamcı bir gruptan, intihar bombacılarının önde gelen kiliselere saldırabileceği konusunda bir uyarı geldiğini kabul etti.

BİR CAMİ YAKILMAYA ÇALIŞILDI

Bu arada Sri Lanka polis son dakika bilgisi olarak, bir camiye ve iki Müslümanın işlettiği iki farklı şehirdeki iki iş yerine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendiğini ve yakılmaya çalışıldığını açıkladı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Pazar günkü saldırıların ardından tutuklananlar hakkında kamuoyuna açıklama yapılmadı. Ancak bir polis kaynağı 24 kişinin Colombo ve çevresinde iki bölgede gözaltında tutulduğunu söyledi. Kaynak 13 erkeğin de aynı gruptan olduğunu doğruladı. Polis sözcüsü Ruwan Gunasekera, polisin intihar eylemcilerinin patlamalara karışıp karışmadığını araştırdığını söyledi.

Bu arada yerel basın kilise saldırılarında Tamil Hristiyanlarının hedef alındığını iddia etti. Kochchikde'deki St Anthony Katolik Kilisesi, Negombo'daki St Sebastian Kilisesi, Doğu Batticaloa'da Christian Zion Kilisesi'nin Tamil Hristiyanlarına ait olduğu bildirildi.

Ülkede geçen yıl kiliselere ve Hristiyan örgütlerine yönelik 86 şiddet olayı yaşanmıştı.

Sri Lanka'da saldırılar sonrası Facebook ve WhatsApp'a engelleme getirildi.