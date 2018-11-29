Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın devlet fonlarını kullanmasını engelleyen önerge parlamentoda kabul edildi

Sri Lanka'da milletvekilleri, güvensizlik oyu verdikleri Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın devlet fonlarını kullanmasını engelleyen önergeyi kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sri Lanka parlamentosunda yapılan oylamada önerge, 123 oyla kabul edilirken, Rajapaksa'yı destekleyen milletvekilleri oylamayı boykot etti.

Güney Asya ülkesinde parlamento, Rajapaksa'ya karşı iki kez güvensizlik oyu verirken, yenilgiyi kabul etmeyen Sri Lanka Başbakanı, oylamaların usulüne uygun yapılmadığını savunuyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Sirisena, bu ay yayımlanan bir bildiriyle parlamentonun feshedildiğini ve 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Bildiride, adaylık başvurularının 19-26 Kasım'da yapılacağı ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık'a kadar askıya alınması kararı almıştı.

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA