23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0037
  • 6,7487
  • 247.763
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sri Lanka'da sosyal medyaya yeniden engelleme

Sri Lanka'da hükümet, 21 Nisan'da düzenlenen terör saldırılarının ardından dün ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya platformlarına yeniden geçici engel koydu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sri Lanka Hükümet Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, dün ülkenin batısındaki kıyı kenti Chilaw'da bulunan camiler ve Müslümanlara ait dükkanlara taşlarla saldırılması üzerine, ülke sınırları içinde bütün sosyal medya platformlarının kullanımının geçici süreliğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya yasağının, Facebook ve benzeri ortamlarda tehdit içeren mesajlar verilmesini önlemek üzere getirildiği ifade edildi.

Bu arada ülkenin Bingiriya, Dummalasooriya ve Kuliyapitiya bölgelerinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

MEB´den Anneler Günü videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

Polis onlar için yolu trafiğe kapattı, görenler şaşkınlık yaşadı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan paylaştı: Daha Güzel Olacak

Başkan Erdoğan paylaştı: Daha Güzel Olacak

'Hedef yolda sıfır can kaybı'

'Hedef yolda sıfır can kaybı'

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü, ilk defa gerçekleştirilecek

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA