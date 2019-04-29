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Sri Lanka'da terör saldırıları sonrasında burka yasağı getirildi

Sri Lanka'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından ülke genelinde Müslüman kadınların burka giymesi yasaklandı.

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Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, vatandaşların kimliklerinin tespit edilmesini engelleyecek şekilde yüzünü kapatan ve güvenlik riski teşkil eden her türlü giysinin yasaklandığı bildirildi.

Söz konusu yasağın, geçen hafta düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında gündeme getirildiği ifade edildi.

Burka ve yüzü örten kıyafetlere yönelik yasak, bugünden itibaren yürürlüğe konuldu.

Sri Lanka'da geçen pazar, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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