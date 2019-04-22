Sri Lanka'da yeni bir patlama meydana geldi

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'daki saldırılardan etkilenen St. Anthony Tapınağı yakınlarında bir kamyonete yerleştirilmiş bomba, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı. İnsanların bölgeden tahliye edildiği patlamada yaralanan olmadığı bildirildi.