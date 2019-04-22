Sri Lanka'da yeni bir patlama meydana geldi
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'daki St. Anthony Tapınağı yakınlarında bir kamyonete yerleştirilmiş bomba etkisiz hale getirilirken patladı.
- İHA
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'daki saldırılardan etkilenen St. Anthony Tapınağı yakınlarında bir kamyonete yerleştirilmiş bomba, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı. İnsanların bölgeden tahliye edildiği patlamada yaralanan olmadığı bildirildi.
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