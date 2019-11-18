Sri Lanka'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Rajapaksa yemin etti

Seçimde geçerli oyların yüzde 51,68'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilen Sri Lanka Halk Cephesi adayı Rajapaksa için, MÖ 104 yılında inşa edilen, tarihi Ruwanweli Seya Budist Tapınağı'nda yemin töreni yapıldı.

Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin eden eski Savunma Bakanı Rajapaksa, törenin ardından halka hitap etti.

- Azınlıklara mesaj

Konuşmasında nüfusun çoğunluğunu oluşturan Singala etnik grubuna ve Budist inanca mensup kişilerin oylarıyla iktidara geldiğinin farkında olduğunu vurgulayan Rajapaksa, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı seçimini yalnızca Singala halkının oylarıyla kazanabileceğimi bilsem de Tamil ve Müslüman halklara da bu zaferin parçası olmaları için çağrı yaptım. Ama tepkileri beklediğim gibi olmadı. Şimdi cumhurbaşkanınız olarak bir kez daha sizi gerçek Sri Lankalılar olarak ülkemizin gelecekteki kalkınması için seferber olmaya çağırıyorum."

Rajapaksa, Singala kültürünü ve Budist inancını öncelikli olarak koruyacağını ve devlet desteği sağlayacağını ancak azınlık kimliklere de kendi etnik ve dini kültürlerini yaşatma şansı tanıyacağını belirtti.

- Güvenlik vurgusu

Nisan ayında Hristiyanlar için kutsal Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardından ortaya çıkan korku atmosferini gidermek için güvenlik politikalarına öncelik vereceğini ifade eden Rajapaksa, "Ülkemizin terörden, yeraltı faaliyetlerinden, uyuşturucu belasından, haraçtan, korkudan uzak olması, kadınlar ve çocuklar için güvenli bir yer olması için tüm gerekli mekanizmaları kullanacağız." dedi.

Dış politikada tarafsızlık ilkesini benimseyeceğini kaydeden Rajapaksa, dünya güçleri arasındaki çatışmalarda tarafsız kalacaklarını belirtti.

- İç savaşın kritik ismi olarak insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.

Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

- Öldürülen gazetecinin kızı dava açmıştı

Rajapaksa'nın ayrıca aynı dönemde Tamil ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyonları eleştiren gazetecileri, aktivistleri ve isyancılarla bağlantılı olduğundan şüphelenilen muhalifleri susturmak üzere yasa dışı infaz çeteleri kurduğu iddia edilmişti.

2009 yılında faili meçhul cinayete kurban giden Sri Lankalı gazeteci Lasantha Wickrematunge'nin kızı Ahimsa Wickrematunge, babasının öldürülmesinde rolü olduğu iddiasıyla ABD'de Rajapaksa aleyhine dava açmıştı.

- BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma kararını tanımayacağını açıklamıştı

Rajapaksa, seçim kampanyası sırasında yaptığı açıklamalarda, BM İnsan Hakları Konseyinin hükümet güçleri ile Tamil ayrılıkçılar arasındaki savaştaki insan hakları ihlallerinin soruşturulması konusunda aldığı kararı tanımayacağını açıklamıştı.