İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2774
  • EURO
    48,4079
  • ALTIN
    4811.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Starmer ve Rutte Londra'da bir araya geldi: Gündemde İsrail'in saldırıları ve Ukrayna'daki gelişmeler vardı
Dünya

Starmer ve Rutte Londra'da bir araya geldi: Gündemde İsrail'in saldırıları ve Ukrayna'daki gelişmeler vardı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. İkili arasında yapılan görüşmede soykırımcı İsrail'in Katar'da Hamas heyetine yönelik saldırısı ile Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Starmer ve Rutte Londra'da bir araya geldi: Gündemde İsrail'in saldırıları ve Ukrayna'daki gelişmeler vardı
ABONE OL

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Rutte, Londra'da bir araya geldi.

İkili, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını görüşürken, Starmer, İngiltere'nin bu olayı kınadığını ve bölgede tansiyonu artıracak hamlelerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele alan Rutte ve Starmer, Ukrayna'nın yeterli askeri yardımı alması konusunda fikirlerini beyan etti.

Rutte ve Starmer, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği destekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

ABD'nin Gönüllüler Koalisyonuna entegre olması çalışmalarının doğru yolda gittiği konusunda görüşlerini paylaşan ikili, Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için baskının sürmesi konusunda da görüş birliğine vardı.

Rutte, İngiltere ile Norveç arasında yapılan askeri gemi anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Starmer da bu anlaşmanın Avrupa-Atlantik güvenliğini ciddi ölçüde artıracağını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.