Starobilsk'teki yıkım görüntülendi

<p>Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/ba455ece7454430ef17be5d9628c2aa4.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/10e0d377449eb3258ba86b51e6ae2726.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/25/faa24364bbe238795cff1cb4c8cca759.jpg'/>