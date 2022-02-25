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Dünya

Starobilsk'teki yıkım görüntülendi

Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu oluşan yıkım görüntülendi.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 08:58 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 08:58
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Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

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