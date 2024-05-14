İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2534
  • EURO
    34,9261
  • ALTIN
    2435.07
  • BIST100
    10241.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stefanchuk: Bölgenin lideri Türkiye'nin ''adil barış''ta rol oynaması bizim için çok önemli
Dünya

Stefanchuk: Bölgenin lideri Türkiye'nin ''adil barış''ta rol oynaması bizim için çok önemli

Türkiye'nin ve yetkililerinin barışın sağlanması için sağladığı katkıların ve insanüstü emeklerin farkında olduklarını ifade ederek, buna çok kıymet verdiklerini belirten Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, 'Tüm dünya net bir şekilde adil bir barışa odaklanmalı ve bölgenin lideri Türkiye'nin de 'adil barış' tanımlamasında rol oynaması bizim için çok önemli' dedi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 16:17 - Güncelleme:
Stefanchuk: Bölgenin lideri Türkiye'nin ''adil barış''ta rol oynaması bizim için çok önemli
ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile Meclis'te bir araya geldi.

- "BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN KATKILARIN, EMEKLERİN FARKINDAYIZ"

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk kendisini ve heyetini ağırladığı için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ulaştığı seviyenin takdire şayan olduğunu belirten Stefanchuk, parlamentolar arasındaki güçlü işbirliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin de önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Stefanchuk, iki ülke arasında ortak tarihi değerler bulunduğunu dile getirerek, "Teşekkür etmek istiyorum. Savaşın başından beri, sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, Meclisin, halkın Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın sağlanması konusunda çok fazla girişimi ve katkıları oldu. Bunları biliyoruz ve çok fazla minnettarız." dedi.

Sağlanacak barışın adil ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Stefanchuk, düzenlenecek barış zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını umduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve yetkililerinin barışın sağlanması için sağladığı katkıların ve insanüstü emeklerin farkında olduklarını ifade ederek, buna çok kıymet verdiklerini belirten Stefanchuk, "Tüm dünya net bir şekilde adil bir barışa odaklanmalı ve bölgenin lideri Türkiye'nin de 'adil barış' tanımlamasında rol oynaması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Uluslararası hukukun üstün olacağı adil bir düzen inşa etmek gerektiğini dile getiren Stefanchuk, Kurtulmuş'un Kırım Platformu'nun 2'nci Parlamenterler Zirvesi'ne katıldığını anımsattı. Stefanchuk, Kurtulmuş'u Letonya Riga'da gerçekleştirilecek 3. Parlamenterler Zirvesi'ne davet ederek, "Eminim ki sizin kadim deneyim ve bilgileriniz orada çok fazla katkı sağlayacaktır. Hep birlikte Kırım'ın işgalden kurtarılıp, yerli halkı olan Kırım Tatarlarının ve diğer halkların bağımsız Ukrayna içinde huzurla yaşamasını sağlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Stefanchuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de birçok kez BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası örgütlerde dönüşüm ve reform süreci gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, uluslararası güvenlik sisteminin dönüşerek kalıcı ve adil bir düzene evrilmesi gerektiği konusunda Ukrayna'yı müttefik olarak görebileceğini belirten Stefanchuk, "Uluslararası arenada, ülkelere saygı sadece boyutlarına, gücüne veya saldırganlığına göre değil sadece halklarına, ülkeye ve birer birim olarak devletlere saygı duyulacak bir dönüşüm olmalı. Herkes farklı ama herkes eşit olmalı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.