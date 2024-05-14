Stefanchuk: Bölgenin lideri Türkiye'nin ''adil barış''ta rol oynaması bizim için çok önemli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile Meclis'te bir araya geldi.



- "BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN YAPILAN KATKILARIN, EMEKLERİN FARKINDAYIZ"



Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk kendisini ve heyetini ağırladığı için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ulaştığı seviyenin takdire şayan olduğunu belirten Stefanchuk, parlamentolar arasındaki güçlü işbirliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin de önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Stefanchuk, iki ülke arasında ortak tarihi değerler bulunduğunu dile getirerek, "Teşekkür etmek istiyorum. Savaşın başından beri, sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, Meclisin, halkın Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın sağlanması konusunda çok fazla girişimi ve katkıları oldu. Bunları biliyoruz ve çok fazla minnettarız." dedi.

Sağlanacak barışın adil ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Stefanchuk, düzenlenecek barış zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını umduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve yetkililerinin barışın sağlanması için sağladığı katkıların ve insanüstü emeklerin farkında olduklarını ifade ederek, buna çok kıymet verdiklerini belirten Stefanchuk, "Tüm dünya net bir şekilde adil bir barışa odaklanmalı ve bölgenin lideri Türkiye'nin de 'adil barış' tanımlamasında rol oynaması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Uluslararası hukukun üstün olacağı adil bir düzen inşa etmek gerektiğini dile getiren Stefanchuk, Kurtulmuş'un Kırım Platformu'nun 2'nci Parlamenterler Zirvesi'ne katıldığını anımsattı. Stefanchuk, Kurtulmuş'u Letonya Riga'da gerçekleştirilecek 3. Parlamenterler Zirvesi'ne davet ederek, "Eminim ki sizin kadim deneyim ve bilgileriniz orada çok fazla katkı sağlayacaktır. Hep birlikte Kırım'ın işgalden kurtarılıp, yerli halkı olan Kırım Tatarlarının ve diğer halkların bağımsız Ukrayna içinde huzurla yaşamasını sağlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Stefanchuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de birçok kez BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası örgütlerde dönüşüm ve reform süreci gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, uluslararası güvenlik sisteminin dönüşerek kalıcı ve adil bir düzene evrilmesi gerektiği konusunda Ukrayna'yı müttefik olarak görebileceğini belirten Stefanchuk, "Uluslararası arenada, ülkelere saygı sadece boyutlarına, gücüne veya saldırganlığına göre değil sadece halklarına, ülkeye ve birer birim olarak devletlere saygı duyulacak bir dönüşüm olmalı. Herkes farklı ama herkes eşit olmalı." dedi.