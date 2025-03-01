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Dünya

Steinmeier'den Trump'a tepki: Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, muhatapların tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasinin başarısız olacağını belirtti.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Steinmeier'den Trump'a tepki: Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım
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Steinmeier, Güney Amerika ülkesi Uruguay'a yapacağı ziyaret öncesinde uçakta Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy arasında dün Beyaz Saray'da yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'daki manzaranın nefesini kestiğini dile getiren Steinmeier, "Bir gün Ukrayna'yı ABD'den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım." dedi.

Steinmeier, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur." ifadesini kullandı.

Avrupalıların özgürlüğe, demokrasiye ve adalete olan bağlılığı sürdüreceğini belirten Steinmeier, "Ukrayna'nın boyun eğmeyi kabul etmek zorunda kalmasını engellemeliyiz. Bu nedenle ülkemizin acilen güçlü hükümete ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

  • Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
  • Frank-Walter Steinmeier
  • Steinmeier

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