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Dünya

Scholz, Steinmeier'in Kiev ziyaretinin engellenmesini ''rahatsız edici'' buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'in Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Kiev'de kabul etmek istemeyişini 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 17:26 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:26
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Scholz, "RBB24 info" radyosuna yaptığı açıklamada, şimdilik Ukrayna'yı ziyaret etmeyi düşünmediğini belirterek savaş çıkmadan kısa bir süre önce bu ülkeye gittiğini ayrıca Zelenski ile de sıkça konuştuğunu anlattı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Kiev'i ziyaret etme isteğinin reddedilmesine ilişkin bir soru üzerine Scholz, "Almanya Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gitmek istiyordu ve burada Devlet Başkanı (Zelenski) ile buluşacaktı. (Steinmeier) Almanya'da devletin başıdır. Bu arada hizmetlerinden dolayı büyük çoğunlukla yeniden seçildi. Bundan dolayı onu kabul etmek iyi olurdu." ifadesini kullandı.

Scholz, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek Steinmeier'in kabul edilmemesinin "kibar söylemek gerekirse biraz rahatsız edici" olduğunu kaydetti.

Steinmeier'i savunan Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadığına işaret etti.

- "DOĞRU VE MAKUL SİLAHLAR" SAĞLAMAK İSTİYOR

Ukrayna'ya silah desteğinin verilmesi konusuna da değinen Scholz, bu konuda müttefiklerle yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade ederek Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi.

Scholz, Ukrayna'ya asker gönderilmesini gerektirmeyecek "doğru ve makul silahlar" sağlamak istediklerini belirtti.

Polonya ve Baltık ülkeleri liderleri, Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'in Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

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