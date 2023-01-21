Stockholm'deki PKK provokasyonu protesto edildi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının organize ettiği eylem, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binası önünde düzenlendi.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan göstericiler, büyükelçiliğin karşısında aynı gün ve saatte Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini de kınadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A YAPILAN ÇİRKİN PROVOKASYONU KINIYORUZ"

Grup adına açıklama yapan UID Bölge Başkanı Özer Eken, "İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binasında 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yapılan çirkin provokasyonu kınıyor ve suçluların adalet karşısına çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Bütün bu provokasyonlara, hakaret ve ahlak dışı saldırılara "ifade özgürlüğü" adı altında izin verildiğine dikkati çeken Eken, "Bu saldırılar bazen basın aracılığıyla bazen de terör örgütlerin yandaşları tarafından sıkça yapılıyor. Bu yetmez gibi büyükelçiliğimizin yakınında kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'i yakma provokasyonu gerçekleştiriliyor. Bir an önce bunların durdurulması, İsveç ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin eskisi gibi devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlere düşmanmış gibi gösterilmesini sert bir dille eleştirerek, "Ben de Kürdüm, kadın kolları başkanımız Kürt, birçok da Kürt üyemiz var. Cumhurbaşkanımız da Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yarısından oy alıyor. Buna rağmen İsveç medyası Cumhurbaşkanımızı Kürt karşıtı gibi gösterip haksız ve yalan bir algı oluşturuyor." diye konuştu.

- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNİN PROVOKASYONU

Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.