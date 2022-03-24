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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyecek' dedi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 17:05
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek vermeye karar verdi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz"

"NATO kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden korumak için Ukrayna'ya ekipman sağlayacak"

"Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım"

"Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır"

"Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir"

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