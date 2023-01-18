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Dünya

Stoltenberg: Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, 'Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor' dedi.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 23:37 - Güncelleme:
Stoltenberg: Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor
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İsviçre'nin Davos kasabasında geçtiğimiz pazartesi başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg WEF'teki konuşmasında bu hafta içerisinde Batılı ülkelerle Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapmak için görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun yarın ve cuma günü Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde toplanacağını belirten Stoltenberg, "Buradaki ana mesaj şu olacak: daha fazla destek, daha ağır ve daha modern silahlar. Bu, değerlerimiz için bir mücadele. Bu bir demokrasi mücadelesi. Demokrasinin zulmü ve baskıyı yendiğini kanıtlamamız gerekiyor" dedi.

Ukrayna'ya uzun vadede daha fazla teçhizat tedarik etmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına oturmak için yardımcı olacağının da altını çizen Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almanın çok tehlikeli olduğu" uyarısında bulunarak barışa giden yolun bir an önce bulunması gerektiğini ifade etti.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
  • Jens Stoltenberg

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