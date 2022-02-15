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Dünya

Stoltenberg ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan ile NATO ilişkilerinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Güney Kafkasya'daki çatışma sonrası durum, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmeler ve dünya enerji piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AA15 Şubat 2022 Salı 17:12 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:12
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Stoltenberg, Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olmasından ve gaz ihracatını artırmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın enerji ürünlerinin önemli ihracatçısı olarak güvenilir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti.

Azerbaycan ile NATO ilişkilerinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Güney Kafkasya'daki çatışma sonrası durum, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmeler ve dünya enerji piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
  • NATO
  • Stoltenberg

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