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Dünya

Stoltenberg: Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi” dedi.

İHA15 Haziran 2022 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getirdi" dedi.

  • Jens Stoltenberg
  • NATO
  • NATO Savunma Bakanları toplantısı

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