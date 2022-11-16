Stoltenberg: Polonya'da tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli

Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi.

NATO'nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

