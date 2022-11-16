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Dünya

Stoltenberg: Polonya'da tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili NATO'nun durumu gözlemlediğini belirterek, 'Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli.' mesajını paylaştı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Stoltenberg: Polonya'da tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli
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Stoltenberg, Twitter hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile konuşarak taziyelerini ilettiğini bildirdi.

NATO'nun durumu gözlemlediğini ve müttefiklerin yakın dayanışma içerisinde olduğunu belirten Stoltenberg, "Tüm gerçeklerin tespit edilmesi önemli." değerlendirmesini yaptı.

NATO'dan daha önce yapılan açıklamada "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." ifadesi kullanılmıştı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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