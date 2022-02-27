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  • Stoltenberg, Putin'in nükleer silah kararını ''tehlikeli ve sorumsuzca'' olarak nitelendirdi
Dünya

Stoltenberg, Putin'in nükleer silah kararını ''tehlikeli ve sorumsuzca'' olarak nitelendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan 'caydırıcı güçlerini' özel savaş görevi durumuna geçirmesini, 'tehlikeli ve sorumsuzca' olarak nitelendirdi.

AA27 Şubat 2022 Pazar 22:39 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 02:07
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Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır." dedi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

  • Jens Stoltenberg
  • Vladimir Putin
  • nükleer silahlar

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