İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0953
  • EURO
    29,5194
  • ALTIN
    1646.11
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planlarında değişiklik yok
Dünya

Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planlarında değişiklik yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Batı'ya yönelik nükleer tehdit söyleminde ve Ukrayna'nın tümünü ele geçirme hedefinde değişiklik olmadığını, buna karşı NATO'nun da Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planlarında değişiklik yok
ABONE OL

Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan "Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği" sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.

NATO, AA muhabirinin sorusu üzerine, Stoltenberg'in söz konusu konferansa katıldığını teyit etti ancak içerik paylaşmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık İttifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.