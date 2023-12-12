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Dünya

Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaretinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştüğünü duyurdu.

AA12 Aralık 2023 Salı 19:18 - Güncelleme:
Stoltenberg, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti
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Stoltenberg, X hesabından yaptığı açıklamada ilk kez bir NATO Genel Sekreterinin Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğine dikkati çekerek, KİK Genel Sekreteri el-Budeyvi ile görüştüğünü kaydetti.

El-Budeyvi ile konuşmaktan onur duyduğunu belirten Stoltenberg, "Ortaklarla diyalog NATO için son derece önemlidir ve KİK ile ilişkimize değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'dan dün yapılan açıklamada Stoltenberg'in 12-13 Aralık tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edeceği, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşeceği, Ulusal Savunma Üniversitesinde bir panele katılacağı duyurulmuştu.

  • NATO Genel Sekreteri
  • Suudi Arabistan ziyareti
  • KİK görüşmesi

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