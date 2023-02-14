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Dünya

Stoltenberg: Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor” dedi.

IHA14 Şubat 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Stoltenberg: Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa değinerek, "NATO Savunma Bakanları güvenliğimiz için kritik bir zamanda toplanıyor. Gelecek hafta Ukrayna'daki korkunç savaşın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam teşekküllü işgalinin birinci yılı olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa hazırlandığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Gördüğümüz ise tam tersi, yeni taarruzlara, yeni saldırılara hazırlanıyor. Dolayısıyla bu, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini daha da önemli hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanları toplantısının ardından ABD önderliğindeki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı gerçekleştirileceğini de belirten Stoltenberg, "Ukrayna için acil ihtiyaçları ele alacağız" dedi.

Toplantıda, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendirmeye yönelik yeni ve uzun vadeli planlar üzerinde anlaşacaklarını aktaran Stoltenberg, "Müttefikler ayrıca yeni savunma yatırım taahhüdünü tartışmaya başlayacak. Ayrıca kritik altyapının, özellikle de deniz altı altyapısının korunmasını da ele alacağız. Çünkü bu deniz altı kablolarının ve boru hatlarının savunmasız olduğunu, kritik altyapıyı koruma çabalarımızı daha fazla koordine etmemizin önemli olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI BİLANÇO, HEPİMİZİ KORKUTTU"

Stoltenberg, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve şu ana kadar 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği depremlere de değindi. Stoltenberg, "Türkiye'deki depremlerin yol açtığı bilanço, hepimizi korkuttu. NATO müttefikleri Türkiye'ye önemli destek sağlıyor. Bu desteğin devam etmesi ve dayanışma içinde olmamız, Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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