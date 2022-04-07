Stoltenberg: Ukrayna için hava savunma sistemini ele alacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, "Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz" dedi. NATO müttefiklerinin uzun yıllardır Ukrayna'ya destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, "NATO, on binlerce Ukrayna askerini eğitti ve şimdi müttefikler nefsi müdafaa hakkınızı korumanız için size ekipman ve destek sağlıyor. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan bir hak. Ukrayna'yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim" dedi. NATO'nun tüm müttefikleri koruma ve savunma sorumluluğunun olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Dolayısıyla Ukrayna'nın işgalinden bu yana ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık. Rusya tarafında tüm müttefikleri korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda yanlış anlaşılmaya, yanlış hesaplamaya yer olmamasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.