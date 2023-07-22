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Dünya

Stoltenberg ve Zelenski, Tahıl Anlaşması'nı görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Tahıl Anlaşması için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Stoltenberg ve Zelenski, Tahıl Anlaşması'nı görüştü
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17 Temmuz'da süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için diplomatik arayışlar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile NATO Genel Sekretesi Jens Stoltenberg, söz konusu tahıl anlaşması için bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Karadeniz'deki mevcut durum ve küresel gıda krizine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın engelinin kaldırılması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için gerekli ve öncelikli atılacak adımlar tespit edilmiştir" dedi.

Geçtiğimiz 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde varılan anlaşmaların uygulanmasını görüştüklerini belirten Zelenski, "Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

  • Zelenski
  • Tahıl Anlaşması
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