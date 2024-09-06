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Dünya

Stoltenberg'den Çin'e çağrı: Rusya'ya desteği bırak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı desteklemeyi bırakması için Çin'e çağrı yaparak, Pekin'in yardımının savaşın devam etmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
Stoltenberg'den Çin'e çağrı: Rusya'ya desteği bırak
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Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da yaptığı açıklamada "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında belirleyici bir 'kolaylaştırıcı' haline geldi." dedi.

Çin'in Rusya'nın kullandığı birçok silahın üretimini sağlayan ülke olduğunu belirten Stoltenberg, "Pekin'in Ukrayna'daki savaşı körüklemesinin çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği" uyarısında bulundu.

Stoltenberg, "Çin'i Rusya'nın yasa dışı savaşını desteklemeyi bırakmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Çin, 2022'de yapılan Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinde NATO tarafından ilk defa "sistematik sınama" unsuru olarak tanımlanmıştı.

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