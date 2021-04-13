Reuters 13 Nisan 2021 Salı 13:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 13:21

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olup olmayacağına Rusya'nın değil NATO'nun karar vereceğini söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın üyeliğe hazır olup olmadığına karar vermek 30 NATO ülkesinin alacağı bir karar. Başka kimsenin bu konuda sürece dahil olmaya çalışmaya hakkı yok" dedi.

Stoltenberg, "Rusya şu anda komşularının ne yapıp yapamayacağına karışabileceği bir etki ortamını yeniden kurmaya çalışıyor" dedi.

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Askeri yığınağını derhal sonlandır

- Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.