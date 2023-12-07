Stoltenberg'den NATO'nun 2024 hedefleri mesajı

Stoltenberg, Lüksemburg'un yeni Başbakanı Luc Frieden ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Sahadaki durum hala zor." dedi.
Rusya'nın kentlere ve kritik altyapılara dron saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısını yineledi.
Stoltenberg, 2024'te NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılında Washington'da düzenlenecek zirvenin amaçlarını şöyle özetledi:
"Caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, stratejik rekabete yanıt vermek, ortaklarımızla daha yakından çalışmak."