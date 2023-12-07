İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9284
  • EURO
    31,2672
  • ALTIN
    1880.13
  • BIST100
    7978.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Stoltenberg'den NATO'nun 2024 hedefleri mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın, 75'inci kuruluş yılı 2024'te, caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi, stratejik rekabete yanıt vermeyi ve ortaklarıyla daha yakından çalışmayı hedeflediğini söyledi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
Stoltenberg'den NATO'nun 2024 hedefleri mesajı
ABONE OL

Stoltenberg, Lüksemburg'un yeni Başbakanı Luc Frieden ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Sahadaki durum hala zor." dedi.

Rusya'nın kentlere ve kritik altyapılara dron saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısını yineledi.

Stoltenberg, 2024'te NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılında Washington'da düzenlenecek zirvenin amaçlarını şöyle özetledi:

"Caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, stratejik rekabete yanıt vermek, ortaklarımızla daha yakından çalışmak."

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • Stoltenberg
  • NATO

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.