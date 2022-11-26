İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
Dünya

Stoltenberg'den Türkiye'ye yeni övgü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kısa süre önceki ziyaretinde Ukrayna limanlarından 'savunmasız acil ihtiyaç sahiplerine' yiyecek, tahıl ve gübre alan gemileri gördüğünü söyledi.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Stoltenberg'den Türkiye'ye yeni övgü
ABONE OL

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin girişimiyle düzenlenen "Ukrayna'dan Tahıl" zirvesinde Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisine değindi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

"Bugün Rusya, açlığı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak ve dünyanın geri kalanı arasında bölünme ile daha fazla istikrarsızlık yaratmak için kullanıyor." değerlendirmesini yapan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin ve AB'nin Ukrayna'dan kara yoluyla gıda taşıma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Özellikle NATO müttefikimiz Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için verdiği desteği memnuniyetle karşılıyorum. Bir süre önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğümde Boğaz'daki tahıl gemilerini gördüm. Ukrayna limanlarından acil ihtiyacı olan savunmasız insanlara yiyecek, tahıl ve gübre alıyorlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.