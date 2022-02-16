Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:11

Stoltenberg, haftalık Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, mevcut krize rağmen Ukrayna'nın Batı ittifakına katılımına bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "NATO'nun kapıları açık. Nereye gitmek istediğine Ukrayna kendisi karar verecek." ifadesini kullandı.

Her ulusun yolunu seçmekte özgür olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun kuruluş antlaşmasında ve aynı zamanda Helsinki Nihai Senedi ile diğer birçok uluslararası antlaşmada bunun belirtildiğine dikkati çekti.

Haftalardır devam eden Ukrayna krizine ilişkin, "Siyasi bir çözüm bulmak için asla geç değildir." ifadesini kullanan NATO Genel Sekreteri, ancak Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı bir savaşa hazırlanmayı bırakması ve siyasi çözüm için inandırıcı şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın yakın zamanda "güvenilmez bir müttefik olduğunu kanıtladığı" değerlendirmelerine katılmadığını aktaran Stoltenberg, Alman ordusunun Litvanya ve Romanya'da artan varlığı ile artırdığı savunma bütçesine atıfta bulunarak, "Almanya'nın yaptıklarının bir etkisi var. Almanya'nın bağlılığı ittifak için fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.