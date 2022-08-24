Stoltenberg'den Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajı

Yayınladığı görüntülü mesajda Ukrayna'nın Bağımsızlık Gününü kutlayan Stoltenberg, "Ukrayna, NATO için büyük bir fark yaratıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden en büyük kriz. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve tüm Ukrayna halkı, muazzam bir cesaret ve kararlılık gösteriyor. Başkan Zelenski'nin liderliğinde dünyaya ilham kaynağı oldunuz. Hayatını kaybeden, yaralanan ve ülkeleri, özgürlükleri ve sevdikleri için savaşan tüm Ukraynalı erkek ve kadınları saygıyla anıyorum. NATO'ya güvenebilirsiniz" dedi.